Paura alla Corradini, ragazzina cade dal secondo piano della scuola

L'eliambulanza è atterrata verso le 10 nell'area verde che si trova vicino alla scuola media Corradini, in via Amaseno a Latina. Una ragazzina, secondo le prime notizie che frequenta la prima media, è caduta dal piano rialzato dell'edificio, immediata la richiesta di soccorso al 118.

E' intervenuta l'eliambulanza e attualmente sono in corso le manovre di soccorso nel cortile della scuola, il mezzo è in attesa nel prato che si trova nelle adiacenze pronto a decollare per trasportare la bambina all'ospedale Goretti di Latina o in una struttua della Capitale.