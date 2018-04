Latina, strade provinciali dissestate: limite di velocità a 30 km/h

di Andrea Apruzzese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Provincia di Latina non ha risorse per la manutenzione delle strade e, sui tratti ritenuti maggiormente ammalorati e più pericolosi, è costretta a limitare la velocità massima addirittura a 30 chilometri orari. Questo, in attesa di far partire 1,7 milioni di euro di cantieri entro un mese e mezzo. Non c'è solo l'Astral, che limita a 60 chilometri orari il transito in alcuni tratti della Pontina e i problemi sulla Frosinone-Mare. Ora buche e asfalto in condizioni difficili toccano anche la rete...