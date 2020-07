Iniziato il taglio dei pini, il Comune di Latina: ecco come sarà alla fine strada della Rosa

«Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di Strada della Rosa». L'annuncio è arrivato questa mattina dai social: il Comune ha informato che è iniziato il taglio dei pini lungo una delle arterie più pericolose di Latina. «Un invito a tutti i cittadini non residenti in quella strada a non percorrerla - scrive l'assessore all'Ambiente Dario Bellini - rispettando l’ordinanza sindacale in vigore, per garantire che i lavori non siano rallentati dal continuo passaggio delle auto. Grazie della collaborazione».



«L’operazione si era resa inevitabile - spiegano dal Comune - visto che le condizioni della strada, ad oggi, rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini che vi transitano, tanto che il 30 maggio scorso, tramite Ordinanza n. 143, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura della via, ad eccezione del transito dei residenti e dei veicoli autorizzati».

L'intervento che si svilupperà in diverse fasi: gli abbattimenti riguarderanno circa la metà dei pini e si protrarranno per una decina di giorni; quindi verranno eseguiti i lavori di manutenzione stradale, nel corso dei quali sarà valutata la staticità dei restanti pini a garanzia della sicurezza della strada e della durabilità dell’intervento; infine si procederà alla sostituzione delle alberature con nuove piantumazioni, «al fine di salvaguardare e tutelare gli elementi fondamentali del paesaggio dell’agro pontino, anche attraverso la testimonianza della memoria storica e delle origini del territorio, mantenendo caratteristiche e funzionalità delle fasce frangivento».

«La complessità di Strada della Rosa - spiega l’assessore Emilio Ranieri - ha reso necessario un grande lavoro supplementare da parte di diversi Servizi del Comune: Decoro, Ambiente e Urbanistica. Non si tratta della semplice asfaltatura della strada ma di un intervento di messa in sicurezza di una porzione di territorio in cui sono intervenuti diversi Enti oltre il Comune, come la Provincia, la Regione Lazio, la Sovrintendenza e il Consorzio di Bonifica. E colgo l’occasione per ringraziare il prefetto per il lavoro di coordinamento svolto. Abbiamo anche elaborato dei rendering per mostrare ai cittadini quello che potrebbe essere il risultato finale, ipotizzando di sostituire i pini con i lecci».



«Ad ogni modo - continua Ranieri - il progetto paesaggistico, con la scelta delle alberature definitive, dovrà ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza. Oggi c’è grande soddisfazione per aver dato il via ad un’opera importante che tanti cittadini hanno atteso pazientemente. Aggiungo che alla fine dei lavori sarà necessario regolamentare il passaggio escludendo il traffico pesante non coerente con l’uso della strada».

Al fine di agevolare i lavori, si ricorda che Strada della Rosa è attualmente ancora chiusa al traffico in forza dell’Ordinanza n. 143 del 30/05/2020. Il passaggio è consentito ai soli residenti e ai mezzi autorizzati.

