Strada della rosa, il Comune di Latina ha iniziato il taglio dei pini

«Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di Strada della Rosa». L'annuncio è arrivato questa mattina dai social: il Comune ha informato che è iniziato il taglio dei pini lungo una delle arterie più pericolose di Latina. «Un invito a tutti i cittadini non residenti in quella strada a non percorrerla - scrive l'assessore all'Ambiente Dario Bellini - rispettando l’ordinanza sindacale in vigore, per garantire che i lavori non siano rallentati dal continuo passaggio delle auto. Grazie della collaborazione».



