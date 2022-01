Latina, Stefanelli giura da presidente della Provincia: «Pnrr chiama tutti noi alla sfida di collaborazione ed efficienza»

«Il Pnrr chiama tutti noi alla sfida della collaborazione, dell'efficienza e della flessibilità, con cui creare nuove alleanze: è lo specchio dei tempi che stiamo vivendo». È il cuore del discorso di insediamento da presidente della Provincia di Latina, pronunciato da Gerardo Stefanelli, insediatosi stamattina. Stefanelli ha giurato da presidente alle 10.40, salutando «un Consiglio provinciale giovane e al femminile», in quanto metà dei 12 consiglieri eletti il 18 dicembre è donna.

Il neo presidente ha detto di sentirsi come «un umile servo delle istituzioni», e ha chiamato la politica «alle sfide dei tempi», ricordando in particolare i temi principali di competenza delle Province, in primo luogo «i rifiuti, su cui la provincia pontina è stata commissariata, e sul quale intendo incontrare nella prossima settimana il commissario nominato dalla Regione per riportare la capacità decisionale sul territorio, fermo restando che, se i rappresentanti territoriali non saranno in grado di trovare una soluzione, allora sarà giusto che a decidere sia qualcun altro». E poi tutela dell'ambiente, edilizia scolastica, manutenzione dei 750 chilometri di strade provinciali.