Maltrattamenti alla ex fidanzata e alla madre: due uomini allontanati

Due misure cautelari a carico di altrettanti uomini responsabili di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Vittime rispettivamente una giovane donna e una madre. Nel primo caso una misura di divieto di avvicinamento emesso dal gip del tribunale di Latina ha riguardato un uomo di 36 anni originario di Sezze ma residente nel capoluogo. La sua ex fidanzata lo aveva denunciato in seguito ai numerosi episodi di atti persecutori e stalking di cui era rimasta vittima dopo aver deciso di interrompere la loro breve relazione sentimentale. Nonostante i rifiuti della ragazza e i suoi tentativi di allontanarlo, il 36enne ha continuato a perseguitarla: sostava per diverse ore sotto la sua abitazione o addirittura cercava di introdursi all'interno contro la volontà della giovane e in diversi casi era arrivato a pedinarla durante i suoi spostamenti. Comportamenti che hanno finito per avere un effetto destabilizzante sulla vittima, che ha deciso dunque di rivolgersi alla polizia.

Un'altra misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare è scattata invece per un 32enne di Latina dopo l'intervento effettuato dal personale della squadra volante su richiesta della madre. Gli agenti hanno infatti accertato, anche grazie ai racconti e alle testimonianze rese nell'atto della denuncia, una situazione di estrema violenza di cui la donna era vittima ormai da tempo, violenza manifestata in ripetute occasioni con atti di vera e propria aggressione fisica e morale, danneggiamenti ed esplicite minacce. Tutto con lo scopo di costringere la madre a consegnare continue somme di denaro che servivano al ragazzo per acquistare droga. Le condizioni erano diventate tanto gravi da costringere la signora a trasferirsi altrove per paura. Il 32enne ora è stato allontanato.

