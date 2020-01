Spiagge plastic free, il Comune di Latina non porta avanti il progetto e deve restituire 73.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora fondi persi per il Comune di Latina, dopo gli 800.000 euro di finanziamenti destinati al Parco Vasco de Gama al Lido e che l'ente dovrà restituire, dopo la revoca del finanziamento da 322.000 euro per la pista ciclabile Rio Martino- Borgo Grappa, ora dovrà restituire 73.000 euro che erano destinati alla campagna Palstic Free Beach.Si tratta esattamente di 73.444 euro che dovranno tornare alla Regione Lazio. Si legge nella determina firmata dal dirigente del servizio Ambiente Giuseppe Bondì che il Comune di Latina aveva ottenuto il contributo regionale “per la realizzazione delle azioni e interventi finalizzati al minor utilizzo e al recupero delle materie plastiche depositate sulle spiagge libere”. Contributo per il quale avrebbe dovuto presentare alla Pisana un rendicontato entro il 30 settembre scorso ma “a causa del limitato arco temporale non è stato possibile procedere all’affidamento dei servizi/forniture e pertanto trasmettere la documentazione per la rendicontazione del contributo concesso entro il termine previsto”.Eppure lo scorso 12 giugno era stata pubblicata l'apposita ordinanza che sarebbe dovuta entrare in vigore il primo luglio, invece non è stato fatto nulla e ora la Regione Lazio - o meglio la nota è dello scorso ottobre - ha chiesto di restituire i 73.000 euro.