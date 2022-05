Spari in via Londra, fermato Cesare De Rosa: si nascondeva a Lusciano (Caserta)

E' stato rintracciato e fermato nella serata di lunedì dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Latina su disposizione della Procura della Repubblica pontina. Gli agenti, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Caserta hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo emesso nei confronti di Cesare De Rosa, classe 1994, indagato del tentato omicidio di un cittadino marocchino commesso a Latina lo scorso 16 aprile.



Quel giorno Cesare De Rosa ha esploso due colpi di pistola all'indirizzo della vittima colpendola all'addome. L'uomo immediatamente soccorso fu trasferito al Goretti e operato d'urgenza all'addome. Da allora le sue condizioni sono migliorate e attualmente non risulta più in pericolo di vita

Le indagini svolte nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Squadra Mobile guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo sotto il coordinamento della Procura di Latina hanno consentito di ricostruire cosa accadde quel pomeriggio. De Rosa ha affrontato la vittima e un suo connazionale nel garage di uno stabile abbandonato di via Londra dove i due avevano allestito un alloggio di fortuna. De Rosa, secondo la ricostruzione, con un atteggiamento minaccioso disse ai due che dovevano andarsene, che dovevano sparire da lì. Tirò fuori una pistola e li minaccio entrambi di morte, poi puntò l'arma ed esplose due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei due marocchini.

Mentre uno dei due senza fissa dimora crollava a ferra ferito all'addome De Rosa si diede alla fuga, prima con un'auto, poi in via Vespucci salendo su una seconda vettura con cui si è diretto verso Ropma. Dopo essere sfuggito a un posto di controllo Cesare Rosa si è reso irreperibile e la Procura di Latina ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di reato nei suoi confronti. Le ricerche sono andate avanti prima a Roma e poi in Campania e ieri sera hanno avuto successo. Nella tarda serata di ieri De Rosa veniva rintracciato a Lusciano, in provincia di Caserta, dove si era rifugiato presso alcuni familiari. Dopo il fermo è stato trasferito a Latina e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.