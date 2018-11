Droga a Latina, preso il capo della banda che spacciava dopo l'arresto dei Di Silvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si nascondeva in un villino al Villaggio dei giornalisti, a Foce Verde. Dal 15 novembre scorso Candido Santucci, 43 anni, originario di Norma e residente a Latina, era irreperibile. Gli investigatori della squadra mobile avevano già arrestato due componenti della sua banda, sequestrando oltre 10 chili di stupefacenti, insieme a 20mila euro e a diversi arnesi da scasso. Questa mattina un nuovo blitz per arrestare il capo banda. I poliziotti hanno circondato il villino e lo hanno arrestato. L'uomo è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi mesi il suo profilo criminale era notevolmente cresciuto, tanto che il 43enne era arrivato a imporsi sulla piazza di spaccio di Campo Boario, approfittando degli arresti del clan Di Silvio. A dare ospitalità all'uomo era stato un pensionato di Latina incensurato, la cui posizione è tuttora al vaglio degli investigatori. In casa sono stati trovati e sequestrati 10 grammi di cocaina, 5mila euro in contanti e un grosso coltello.