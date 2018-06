Latina, ladri in azione: "spaccata" notturna alla gioielleria Biondo

Hanno affiancato il suo gommone, sono saliti a bordo e lo hanno costretto ad avvicinarsi alla riva, quindi lo hanno gettato in mare e sono fuggiti. Episodio di pirateria a San Felice Circeo, dove...

Spaccata notturna alla Gioielleria Biondo di via Duca del Mare a Latina. Intorno alle 3 di notte alcuni malviventi hanno assaltato a colpi di piccone le vetrine del negozio infrangendo le vetrine e...

Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della...