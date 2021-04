Sovraindebitamento, settima giornata del corso dell'ordine dei commercialisti

Prosegue il corso di formazione professionale promosso dall’ordine pontino dei commercialisti e degli esperti contabili in tema di sovraindebitamento, economia aziendale e revisione legale dei conti, con il settimo appuntamento fissato per domani - mercoledì 28 aprile - dalle 14 alle 19 in diretta streaming sulla piattaforma euroconference.

APPROFONDIMENTI LATINA "Crisi sanitaria=crisi economica?" Dibattito del Rotary sul... LATINA Sovraindebitamento, corso dell'Ordine dei commercialisti per...

L’evento, aperto a tutti e gratuito, è rivolto agli iscritti all’albo di Latina, anche praticanti e agli studenti della facoltà di economia e commercio della sede pontina dell’università “La Sapienza”.

Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’ordine pontino, Efrem Romagnoli.

Relatori della settima giornata del corso: Andrea Nasini, presidente dell’ordine di Perugia, revisore legale e docente presso l’università di Perugia e il presidente dell’ordine di Pescara e revisore legale, Giancarlo Grossi.

Il presidente Romagnoli ha commentato: «Il corso, anche quest’anno, sta avendo un grande successo di partecipanti, segno della volontà della nostra categoria di essere sempre aggiornata e attenta, anche con la modalità streaming».





Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA