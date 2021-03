Sovraindebitamento, nuovo corso dell'Ordine dei commercialisti

E' in programma domani - mercoledì 17 marzo - dalle 14 alle 19 la prima giornata del corso gratuito dal titolo: “Approfondimento su sovraindebitamento, economia aziendale e revisione legale dei conti”, organizzato dall’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina in collaborazione con la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma e con il supporto dell’associazione Commercialisti formazione e socialità, presieduta da Valerio Raffaelli.

Il corso gratuito, aperto agli iscritti all’Ordine di Latina (anche praticanti) e agli studenti della Facoltà, si svolgerà interamente in modalità telematica, è valido per l’aggiornamento biennale sul sovraindebitamento (2021-2022), per l’adempimento dell’obbligo annuale formativo in materia di revisione legale dei conti e per la formazione professionale continua dei commercialisti.

Relatori saranno il commercialista e avvocato Andrea Silla e il presidente della commissione Sovraindebitamento dell’Ordine di Roma Andrea Giorgi.

APPROFONDIMENTI GESTIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO Latina, accumula un debito di 400.000 euro, si salva grazie alla... LATINA Giurano i nuovi commercialisti, per loro agevolazioni e corsi gratis...

Prima del corso ci saranno i saluti del presidente dell’Ordinedi Latina, Efrem Romagnoli, quindi gli interventi del presidente del tribunale di Latina, Caterina Chiaravalloti, del presidente dell’area didattica di Economia dell’università La Sapienza di Roma – sede di Latina, Marco Benvenuti, del presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora e del referente dell’organismo di Sovraindebitamento Domenico Spagnoli.

Il presidente Romagnoli ha commentato: «Siamo giunti alla quarta edizione di questo corso, a riprova del ruolo tecnico e sociale assurto dagli iscritti all’Ordine di Latina nell’orientamento e applicazione della normativa sul sovraindebitamento»

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA