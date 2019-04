Latina, due sorelle si picchiano davanti al tribunale dopo un'udienza per un'eredità

Sono comparse in tribunale questa mattina per una udienza relativa a un'eredità, ma evidentemente vecchi rancori familari hanno fatto scaldare gli animi e tra le due sorelle protagoniste è scattata una furiosa lite finita in rissa. Le due donne si sono picchiate appena uscite dal tribunale, davanti a decine di persone. Una delle due sarebbe rimasta anche lievemente ferita. Per dividerle è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che ora stanno ascoltando le due sorelle e i testimoni cercando di ricostruire l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA