Ancora un gesto di solidarietà, donate carrozzine alla Caritas e a uno stabilimento balneare

Finito il lockdown la solidarietà a Latina non si ferma e grazie all'associazione "Progetto solidarietà" sono state donate una carrozzina elettrica alla Caritas della parrocchia San Carlo Borromeo e una per la spiaggia allo stabilimento "Vela Beach "di Foce Verde

«Tutto nacque - racconta il presidente dell'associazione Giuseppe Longo Longo -, come spesso avviene, da un gruppo di amici tornati da un viaggio in Kenya. Nelle immense savane ricche di animali selvaggi e culture senza tempo serbatesi intatte nel mondo moderno, erano rimaste indelebili le immagini di quei bambini che per una caramella erano in grado di donarti sorrisi colmi di gioia. Sorprendente è stato il nostro stupore nel cogliere quegli attimi festosi e umili per così poco... nella frenetica vita in cui viviamo nei paesi così detti "occidentali" ormai quasi scomparsi. Ed è così che al ritorno, ricordando la bella esperienza vissuta, ci domandammo cosa potevamo fare per quei bambini. In pochi giorni organizzammo la "prima serata danzante per benficenza" che ci permise di acquistare oltre mille euro di prodotti vari spediti con tempestività a quei bambini».

Da lì l'attività non si è più fermata. L'associazione attualmente è molto attiva nel campo delle iniziative a contrasto dell'isolamento sociale dei ragazzi, Hikikomori, insieme all'associazione nazionale dello psicologo sociale Marco Crepaldi e in sinergia con la Onlus nazionale Handiamo con cui presto verranno portati avanti altri importantissimi progetti a livello locale e nazionale.

