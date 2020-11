Covid, il sindaco di Latina Damiano Coletta positivo, conferma dal tampone molecolare

Il sindaco di Latina Damiano Coletta è positivo al Covid , la conferma è arrivata stamane dall'esito del tampone molecolare, dopo che ieri sera l'amministrazione comunale - con una nota - aveva informato che il sindaco era risultato positivo a un tampone rapido al quale si era sottoposto nella giornata di ieri.

Data la positività del primo cittadino il Comune ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Al momento le condizioni del sindaco sono buone, Coletta giovedì sera aveva dovuto fronteggiare in prima persona l'emergenza covid nel dormitorio comunale dove 23 ospiti erano risultati positivi al coronavirus, anche se con i doppi guanti, la doppia mascherina e la visiera, Coletta era rimasto per più di due ore nel dormitorio in un momento di grande concitazione e preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA