Latina, si presenta il nuovo comandante della polizia stradale

Si è presentato oggi alla stampa il nuovo comandante provinciale della sezione di Polizia stradale di Latina Gian Luca Porroni. Quarantasei anni, originario di Viterbo e fino al metà giugno in servizio presso la sua città, dal 15 è subentrato al vice questore Alfredo Magliozzi, trasferito a Rimini.

"Al mio arrivo ho notato una provincia molto impegnativa dal punto di vista del traffico e della rete stradale - ha commentato il nuovo dirigente - Saremo comunque presenti in maniera costante su tutte le direttrici più delicate, anche grazie all'arrivo di personale aggregato per la stagione estiva a partire dal mese di luglio". Sotto la lente in particolare ci saranno la Pontina, l'Appia , la Flacca e la Monti Lepini. Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA