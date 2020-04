Latina, si chiude in casa e non risponde: arrivano i soccorsi ma era un falso allarme

Si era chiusa in casa e non rispondeva a nessuno. Si è temuto il peggio questo pomeriggio in via Isonzo, a Latina, dove sono intervenute, allertate dai parenti, le pattuglie della squadra volante, un'ambulanza del 118 e anche una squadra di vigili del fuoco.

I soccorsi sono intervenuti con tutti i dispositivi di sicurezza, temendo un malore o peggio una morte improvvisa. Un vicino di casa della signora tra l'altro è un paziente contagiato da Covid 19, ma asintomatico. Quando è stata aperta la porta dell'appartamento è stato evidente che tutto fosse un falso allarme. La signora era dentro ma semplicemente non rispondeva.

