Latina, sgominata banda dei furti in bar e supermercati: cinque arresti

E' stata sgominata dalla squadra mobile una banda dedita ai furti a Latina e in altre zone della provincia. In manette cinque malviventi di nazionalità rumena, identificati grazie a un'attività di indagine degli investigatori guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo. Sono almeno dieci gli episodi contestati, tra questi un colpo messo a segno alla concessionaria Autoitalia, con il furto di due autovetture. Oltre a questo ci sono furti ai danni di bar, tabaccherie ed esercizi commerciali anche nei territori di Pontinia e Priverno. Il gruppo agiva sempre con la stessa tecnica: utilizzava una smerigliatrice per forzare gli ingressi degli esercizi commerciali o un'auto ariete, come nel caso di Autoitalia e di un altro bar della provincia. Gli obiettivi erano denaro contante, casseforti, ma anche Grata e vinci e stecche di sigarette. Nei giorni scorsi tre componenti del gruppo erano stati bloccati dagli uomini della Mobile vicino Sezze, probabilmente poco prima che mettessero a segno un altro colpo.