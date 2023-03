Latina, sgomberati i clochard da piazza del Popolo e via don Morosini

Sono stati sgomberati questa mattina i clochard che da tempo vivevano nei giardini di via don Morosini e sotto i portici di piazza del Popolo a Latina, in tutto meno di dieci persone. Nel'area verde intitolata a Sandro Pertini sono arrivati in forze gli agenti della polizia locale guidati da Domenico Lastrico, accompagnati dagli operatori del Pronto Intervento sociale e dagli addetti di Abc, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti nel capoluogo e che era incaricata di ripulire i giardini. Contemporaneamente un'altra squadra è liberato anche i portici di piazza del Popolo. In emtrambi i casi le panchine erano state trasformate in bivacchi e da tempo i residenti chiedevano di trovare una soluzione diversa per i senza fissa dimora che non vogliono andare al dormitorio comunale.

Una soluzione in realtà non è stata trovata, nel senso che i clochard sono stati invitati ad allontanarsi con gli effetti personali: tutto quello che non hanno potuto portare con loro è stato prelevato da Abc e buttato. I senza fissa dimora hanno cercato di portare via da soli quanto più potevano. Gli addetti del Pis hanno spiegato che gestiscono poco distasnte da lì una struttura per l'accoglienza diurna, mentre per la notte è in funzione il dormitorio invernale nell'arena ubicata tra lo stadio e via dei Mille.

La scena si è ripetuta anche in piazza del Popolo dove c'erano due clochard. Ancé lì, sotto i portici, le panchine sono state liberate e l'area pulita e lavata. Purtroppo, malgrado siano anni che si ragiona su questo problema, non è stata trovata una soluzione che tenesse conto anche dei disagi e delle criticità di queste persone. Il timore dei residenti è che nel giro di una settimana dieci giorni i giardini torneranno ad essere un bivacco. Al momento si è deciso di rimuovere le panchine per evitare che vengano nuovamente usate come giacigli, ma certo questo non agevolerà neppure la fruizione dell'area verde da parte dei residenti.

Lo sgombero è stato possibile alla luce del nuovo regolamento di polizia urbana approvato nelle scorse settimane dal commissario prefettizio che vieta perlappunto i bivacchi e che prevede il daspo urbano che chi si rifiuta di allontanarsi dopo linvito della polizia locale.