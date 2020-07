Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura.

Sul posto i vigili del fuoco è la polizia stradale di Terracina. Da una prima ricostruzione l'auto sarebbe arrivata "lunga" volando letteralmente nel canale sotto al ponte. È un'auto di colore chiaro.

Ultimo aggiornamento: 10:55

