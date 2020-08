Latina, due nuovi casi positivi in una Rsa di Sezze. Tamponi negativi a personale e degenti Rsa di Aprilia

Due nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina: i due contagi sono stati riscontrati in una Rsa di Sezze Scalo. I due pazienti sono stati portati al Goretti mercoledì sera e si sta valutando il trasferimento in una struttura Covid a Roma. Immediatamente la Asl ha disposto la quarantena per tutti i degenti di Villa Diamante e per tutto il personale: i risultati si conosceranno probabilmente già oggi in tarda serata. Nel frattempo arrivano buone notizie dall'altra Rsa con casi positivi - Villa Carla di Aprilia - dove i tamponi effettuati su degenti e personale sono rsultati tutti negativi. Ma questi due casi allarmano la asl che torna a chiedere alle strutture assistenziali e ai parenti dei degenti la massima attenzione dei protocolli anticovid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA