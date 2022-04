Schianto nella notte a Sermoneta: auto contro un muro, gravissimo un 31enne

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Goretti di Latina il ragazzo di 31 anni coinvolto nella notte in un incidente autonomo avvenuto sulla strada provinciale Monticchio, a Sermoneta.

L’automobilista, Nikolas Bandiziol, intorno alle 2 era al volante della sua auto Suzuki quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Aprilia, all’uscita di una curva avrebbe perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un muro di cinta non distante dalla sua abitazione. Nessun'altra auto è rimasta coinvolta. Per estrarre il 31enne dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno affidato il ragazzo al 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Attualmente Bandiziol si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva guidato dal dottor Carmine Cosentino: la situazione è molto critica, ha avuto trauma cerebrale e addominale. In queste ore si è diffusa la falsa notizia della morte del ragazzo, tanto che molti amici stanno inondando la bacheca social del giovane con ricordi. La famiglia è in costante contatto con l’ospedale per seguire l’evolversi della situazione.