“Cancro io ti boccio”, successo per l'iniziativa degli studenti di Sermoneta

Per il nono anno consecutivo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta si sono distinti nell'ambito della settimana della ricerca dell'Airc, Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, raccogliendo circa 4mila euro da destinare alla ricerca.

Il progetto “Cancro io ti boccio” promosso dalla professoressa Giuseppina Cappelletti, ha coinvolto gli studenti di seconda della scuola di Doganella, le quinte della primaria di Doganella, le seconde della media di Norma e il plesso di Sermoneta scalo, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro.

APPROFONDIMENTI LATINA Via libera dalla Regione: lavori di manutenzione per gli argini del... LATINA Energie alternative, la scuola di Pontenuovo diventa "green"

Sono stati venduti 407 barattoli di miele e 280 di marmellata tra le famiglie e gli insegnanti, il tutto con gli studenti che sono rimasti nelle loro classi, come da protocollo anti contagio per la prevenzione del Covid 19.



Nell’ambito del progetto, si è svolto on line anche un incontro con i ricercatori Airc Virginia Valentini e Agostino Bucalo, che con semplicità ed efficacia hanno affrontato un tema delicato, spiegando ai ragazzi le azioni promosse dall’Associazione: «“Cancro io ti boccio” si conferma ogni anno un’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il significato della ricerca scientifica – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli –. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, la lotta contro il cancro non deve passare in secondo piano e la scuola è un luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza della salute, per rendere bambini e ragazzi a loro volta “ambasciatori” presso le loro famiglie. Le nostre congratulazioni al dirigente scolastico e a tutti gli insegnanti e gli studenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA