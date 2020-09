© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivendicano con orgoglio la decisione di non cambiare idea i sindaci Anna Maria Bilancia (Priverno), Luciano De Angelis (Sonnino), Barbara Petroni (Roccasecca dei Volsci) e Armando Cusani (Sperlonga). I quattro hanno deciso, dopo aver visionato gli ultimi lavori nei plessi scolastici dei loro territori, che le scuole apriranno come previsto il prossimo 14 settembre. Va ancora più in là il primo cittadino di Priverno invece, che essendo anche dirigente scolastico degli istituti superiori dell'Isiss Teodosio Rossi, ha deciso di riaprire agli studenti il plesso del Montanino proprio per la stessa data prevista per le scuole d'obbligo.Il via libera deciso grazie al completamento dei lavori in tutti i plessi esistenti nel territorio comunale, in grandissima parte portati a termine in poco meno di tre mesi sotto la direzione dell'architetto Cosimo Dominelli, con il coordinamento del Capo dell'Ufficio tecnico comunale del Comune, architetto Valter Farina, è riuscito a far concludere i vari progetti esecutivi delle opere di rifacimento e restauro previste per la data di apertura delle scuole. Tra le opere principali eseguite a tempo di record, figura la nuova scuola dell'infanzia sita nella prima delle cinque palazzine di via Matteotti, una volta sede degli uffici amministrativi della Don Santoro.Anche a Sonnino, il sindaco Luciano De Angelis, gongola per aver concluso in tempo record alcuni lavori di ristrutturazione degli edifici tra cui lo spostamento della scuola dell'infanzia nell'edificio di Borgo Cimerone, ma anche i plessi di Sonnino Scalo e della frazione di Capocroce, hanno dovuto sostenere dei lavori pure portati a termine. A Roccasecca dei Volsci, il sindaco Barbara Petroni, con grandi sacrifici è riuscita a far completare nel termine previsto dell'apertura delle scuole, il nuovo plesso della Materna di via Latina, verrà inaugurata infatti, lunedì prossimo.Insomma, problemi non se ne hanno in quest'area lepina, come pure appare evidente lo stato positivo dei lavori effettuati nelle scuole di Sperlonga, dove il primo cittadino ha deciso in contemporanea con Priverno, Sonnino e Roccasecca dei Volsci, la riapertura delle scuole.