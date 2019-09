Latina, scontro frontale in via Zanetti: due persone ferite

Scontro frontale intorno alle 13,30 in via Zanetti, all'incrocio con via Gran Bretagna. L'impatto è avvenuto tra una monovolume e una Mini. Secondo le prime informazioni la vettura più grande era condotta da un uomo di circa 60 anni e percorreva via Zanetti verso viale Kennedy, la seconda viaggiava invece in direzione opposta. La monovolume stava per svoltare a sinistra in via Gran Bretagna quando è sopraggiunta l'auto. Un impatto particolarmente violento che ha scaraventato i due veicoli sul marciapiede lungo la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza che hanno preso in carico i due conducenti. L'uomo, cardiopatico, è stato soccorso e trasportato in ospedale per un controllo, più serie le condizioni della ragazza alla guida della Mini, arrivata al Goretti in codice rosso ma comunque cosciente. © RIPRODUZIONE RISERVATA