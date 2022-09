Era scomparso da giorni, trovato morto a Borgo San Michele

Lo hanno trovato morto dentro la sua auto. Era in un fossato. Lo cercavano da giorni, da quando non avevano più sue notizie. Sul decesso indagano i carabinieri di Latina e la Procura ha aperto una inchiesta.

Il cadavere è stato trovato ieri intorno alle 18.30 circa, in strada Lestra Maone non lontano dall'abitazione di Borgo San Michele alla periferia del capoluogo. Era nell'auto. La vettura, una Fiat 600 era in un fossato. All'interno il copro senza vita, sul sedile del conducente l'uomo di 48 anni, residente a poca distanza del luogo del rinvenimento.



E' stato un amico a trovare il cadavere. L'uomo ha spiegato ai carabinieri che dopo aver tentato da giorni di mettersi in contatto con il suo amico tramite il telefono cellulare ha deciso di andarlo a cercare di persona. Arrivato in strada Maone la tragica scoperta. A quel punto ha chiamato i carabinieri.I militari dell'Arma con un medico del 118 hanno constatato il decesso. La vittima era single ed era noto alle forze dell'ordine. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria e oggi il magistrato di turno disporrà l'autopsia. Si ritiene che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto per un malore finendo nel fossato senza poi riuscire ad uscire dalla vettura o a chiedere aiuto.© RIPRODUZIONE RISERVATA