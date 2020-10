Latina, scompare Gianni D'Achille, figura centrale della politica di sinistra negli anni '80 e '90

È scomparso questa mattina a Latina, dopo lunga malattia, Gianni D’Achille. A darne la notizia, con un commosso ricordo sui social, è il figlio, Fabio, consigliere comunale di Latina bene comune, nonché creatore di Mad, Museo d’arte diffusa. Gianni D’Achille, scomparso a 80 anni appena compiuti, è stato punto di riferimento della politica del capoluogo pontino. Segretario di democrazia proletaria negli anni 80, negli anni 90 di Rifondazione comunista. Impiegato amministrativo nell'Aeronautica militare, in pensione.

Le sue attività politiche e di attivismo hanno spaziato dalla lotta al nucleare, per l'acqua pubblica; si è impegnato nell'istituzione di biblioteche di quartiere a Latina; ha organizzato cineforum nelle scuole e nei quartieri con l'Associazione Gmcm (Gruppo intervento sui mezzi di comunicazione di massa) citato anche nell'omonimo docufilm su Latina a cura di Gaye Wilkinson. Tra i suoi impegni principali in politica, si ricordano le battaglie per i centri sociali polivalenti. I funerali si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di San Luca, officiati da Don Mario Sbarigia. A Fabio e a tutta la famiglia, le condoglianze della redazione di Latina de Il Messaggero.

