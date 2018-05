Latina, schianto a corso Matteotti: coppia in ospedale

Terribile schianto questa sera in corso Matteotti all'incrocio dell'ex distretto militare. Una Bmw che proveniva da via Epitaffio a forte velocita' ha tamponato violentemente una Lancia Y che usciva dalla piccola traversa alle spalle dell'ex distretto. L' uomo e la donna che erano a bordo dell'utilitaria sono stati soccorsi dal 118 e ricoverati in ospedale. Per estrarre l'uomo dall'auto e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:17



