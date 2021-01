Nessuno ha chiesto notizie dopo il ritrovamento dello scheleto a Foce Verde. Nessuno si è preoccupato di sapere se fosse un parente scomparso. Restano avvolti nel mistero, quindi, i resti ritrovati domenica e sui quali sono partiti gli accertamenti medico-scientifici. Una cosa si può escludere - ed è l'unica certezza finora - non si tratta dei resti di Valter Donà, l'uomo di Terracina inghiottito dalla Pontina nel novembre di due anni fa. Il primo esame del medico legale Maria Cristina Setacci fa risalire, infatti, il decesso dell'uomo ritrovato in spiaggia a quindici giorni fa. Altro particolare che esclude si tratti dell'imprenditore di Terracina è che sono stati individuati quattro denti d'oro che Donà non aveva.



Una protesi che era in ottime condizioni, a quanto si apprende, e che sposta l'attività della Polizia su una pista precisa e lontana dall'Italia. Gli uomini del vice questore Giuseppe Pontecorvo, infatti, sono al lavoro sugli scomparsi denunciati di recente ma non escludono che della sparizione dell'uomo non ci sia stata alcuna segnalazione. Perché fuori dall'Italia? Quel genere di protesi non sono installate più da tempo nel nostro Paese, mentre tra gli stranieri sono ancora in uso, così come nella comunità Rom.

Intanto dopo un primo esame si andrà avanti - sabato o lunedì - con ulteriori accertamenti disposti dal sostituto procuratore Marco Giancristoforo per tentare di dare un nome ai resti umani restituiti dal mare.

In primo luogo si dovrà provare a prendere le impronte digitali dall'unico arto sul quale è possibile per vedere se la vittima era stata schedata negli archivi di polizia, quindi estrarre il dna da confrontare eventualmente con la banca dati a disposizione. Al tempo stesso andranno raccolti tutti gli elementi utili per arrivare al possibile riconoscimento e anche a stabilire le cause della morte.

Che per ora sono avvolte nel mistero, come quel cadavere del quale nessuno chiede informazioni. Eliminato chissà perché ed evidentemente da dimenticare.

