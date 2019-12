Latina Scalo, vandali al Parco Faustinella: distrutti i giochi dei bambini

LATINA - I vandali non si fermano neanche davanti a un parco giochi. La scorsa notte a Latina Scalo il parco Faustinella, tra l'altro sistemato da poco grazie al progetto Umuganda, è stato praticamente distrutto: scivoli, giostre e perfino le altalene. I valdali si sono divertiti a distruggere uno dei pochi luoghi che i bambini di Latina Scalo possono frequentare, il tutto senza che nessuno vedesse nulla. I cittadini chiedono maggiori controlli e se necessario l'istallazione di telecamere di videosorveglianza visto che non è la prima volta che accade. Sui social grande indignazione viene espressa per questo gesto. Ora la speranza è che il parco venga sistemato al più presto, anche in previsione della vacanze di Natale: quando le scuole sono chiuse quello del Parco Faustinella rappresenta un punto di ritrovo importante per tutti i bambini del quartiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA