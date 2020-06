© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura ieri sera in una abitazione lungo l'Appia non lontano dall'incrocio per Latina Scalo. Una donna ha sentito dei rumori provenire dal garage ed è scesa a vedere. Si è trovata davanti due persone - «a volto coperto» ha dichiarato più tardi alla polizia - che stavano armeggiando e li ha affrontati. Uno dei due l'ha colpita alla testa facendola cadere. La donna ha perso i sensi e quando si è risvegliata si è trovata accanto il marito e dei ladri non c'era più traccia, erano spariti senza portare via nulla. Era accaduto infatti che l'allarme dell'abitazione è entrato in funzione richiamando l'attenzione anche del marito della signora che si è precipitato a vedere cosa fosse accaduto e ha trovato la consorte riversa a terra. A quel punto ha allertato i soccorsi chiamando il 118 e dato l'allarme dell'incursione chiamando il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Questura, ma a quel punto dei banditi non c'era più traccia erano svaniti tra Latina e Latina Scalo. La donna è stata invece medicata dagli operatori sanitari del 118 ma fortunatamente le sue condizioni erano buone, compatibilmente con lo spavento e con il colpo subito. Neppure il piano di controllo del territorio che scatta in casi di rapina