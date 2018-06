Una persona è stata investita pochi minuti fa alla stazione di Latina Scalo da un'Intercity. A causa dell'incidente la linea è temporaneamente interrotta. Sul posto ci sono la polfer, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.Sono stati momenti concitati, ci sono testimoni secondo i quali la persona che ha perso la vita è un ragazzo, altri un uomo. «Una scena terribile - raccontano - si è buttato davanti ai nostri occhi». Non è chiaro se il giovane volesse attraversare o se si sia trattato di un gesto volontario. Al di là dell'età della vittima sulla quale non ci sono ancora certezze, l'unica cosa sicura è che si tratta di un uomo per via della scarpa volata via al momento dell'impatto.Quando si è verificato l'incidente, pochi minuti prima delle 17, lungo i binari c'era un treno regionale fermo per dare la precedenza a un Intercity in transito, l'uomo è stato travolto ed è morto sul colpo. Traffico ferroviario bloccato con ritardi fino a 120 minuti.