Latina Scalo, via libera alla centrale biometano della Recall

Gli impianti per la produzione di biometano sono validi per lo smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata nell'ambito del ciclo dei rifiuti; certo, sarebbe meglio averli pubblici, ma intanto quello della Recall c'è. E la maggioranza di Lbc del Consiglio comunale di Latina si esprime a favore, in un dibattito che, dal singolo impianto e dalla sua ubicazione a Latina Scalo, si sposta sui massimi sistemi.



Dopo oltre cinque ore di dibattito sul singolo punto, alla fine con 18 voti a favore (quelli di Lbc) e tre contrari (di Nicola Calandrini, Andrea Marchiella e Matilde Celentano) viene approvato l'atto integrativo di Dario Bellini in cui, in merito all'impianto che la Recall intende realizzare, si dà mandato a sindaco e giunta di «espletare ogni possibile controllo aggiuntivo, anche d'intesa con un comitato di controllo, sull'iter autorizzativo del progetto e sulla sua eventuale realizzazione e gestione; di valutare l'opportunità di realizzare un'impiantistica di proprietà pubblica e in sinergia con altri Comuni con una linea dedicata alla chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti orientata all'economia circolare in particolare per la frazione organica e implementare il più possibile questo ciclo virtuoso nella gestione del ciclo dei rifiuti con i progetti già messi in campo».

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA