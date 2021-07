Sangue, donare prima delle vacanze. Appello Avis per un gesto di altruismo

Lunedì 19 Luglio 2021, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Un gesto di altruismo prima di partire per le vacanze: la donazione del sangue. L'appello arriva dall'Avis di Latina che ricorda come «l’estate nella regione Lazio tradizionalmente vuol dire emergenza sangue, l’esodo dei residenti e la voglia di distrarsi un po’ comportano un calo fisiologico delle donazioni ma allo stesso tempo gli spostamenti fanno aumentare gli incidenti e di conseguenza le richieste di sangue che si sommano alle altre». Per questo lo slogan che viene lanciato è: «Prima di partire per le vacanze vieni a donare – dichiara Emanuele Bragato, presidente di Avis Comunale Latina – è un impegno che può comportare una giornata di riposo durante il periodo estivo, magari rinunciare a qualche ora di mare ma si dona almeno ogni 90 giorni quindi è un solo giorno di sacrificio durante tutta l’estate che però permette agli ospedali e quindi alle persone malate di poter continuare le terapie o effettuare gli interventi chirurgici programmati».

APPROFONDIMENTI LATINA Donazione di sangue a favore dell'Avis alla 4ª Brigata...

L’Avis Comunale di Latina anche durante l’estate rimarrà aperta per le donazioni in Corso Matteotti 238 tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica (ad eccezione del 15 agosto) dalle 7.30 alle 10.30, la prima e la terza domenica in via Empedocle a Latina Scalo oltre che le uscite calendarizzate con l’autemoteca. «L’Associazione ringrazia sin da ora chi, già Donatore o chi vorrà diventarlo donando per la prima volta, vorrà contribuire con il proprio gesto a garantire l’autosufficienza anche in questo periodo estivo».