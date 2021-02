"Per San Valentino regalati un amore", la campagna dell'Associazione amici del cane

“Per San Valentino regalati un Amore” è la campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Associazione Amici del Cane di Latina sull'adozione dei cani ospiti del canile. Tramite la pagina Facebook della Onlus si potranno vedere le loro foto «e innamorarsi del proprio compagno a quattro zampe».

«Sono sempre troppi i cani che affollano i canili - si legge in una nota della Onlus - sebbene le adozioni negli ultimi mesi siano aumentate, troppi ancora soffrono la solitudine dietro il cancello di un box. Un canile, per quanto gestito con amore, non sarà mai come la vita in famiglia fatta di coccole, cuscini e passeggiate».

Tutti possono contattare la Onlus e chiedere informazioni su come adottare un cane, ai recapiti 0773.662177 o 375.6459655, via posta elettronica associazioneamicidelcane@gmail.com. «Come sempre l'invito è ad adottare e non comprare, per la gioia di ridare vita e libertà a chi non aveva più speranza e regalarsi un "Amore per la vita"».

