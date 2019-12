Salvi gli scavi di Satricum a Latina: per tre anni li finanzia l'università di Amsterdam

Ultimo aggiornamento: 12:49

«Gli studi archeologici della professoressa Marijke Gnade a Satricum possono continuare per altri tre anni, grazie a un finanziamento del Fondo Università di Amsterdam». Lo ha annunciato con un tweet il presidente della commissione cultura del Comune di Latina, Fabio D'Achille.Il progetto di scavo a Satricum, alle Ferriere, , dove la professoressa Marijke Gnade sta scavando con gli studenti di archeologia ogni estate da decenni, è stato salvato almeno per il momento. Infatti il Fondo universitario di Amsterdam ha finanziato il proseguimento degli scavi con 25.000 euro ogni anno per i prossimi tre anni, in modo che gli scavi possano continuare.Il campo archeologico Satricum, dove la professoressa di culture pre-romane nell'Italia centrale Marijke Gnade ha scavato con i suoi studenti per trenta estati potrà continuare. Cosa succede dopo con Satricum non si sa, tranne che la Gnade andrà in pensione. Per il momento è felicissima. «Possiamo andare oltre.» Ciò significa, tra le altre cose, che potrà continuare quest'estate lo scavo di una mega villa romana di duemila metri quadrati.