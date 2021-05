Benacquista salva a tavolino. Nel girone Blu, San Severo e Rieti ai play-out

La salvezza non arriva in campo o davanti alla televisione. La notizia della permanenza in serie A2 per la Benacquista Latina giunge a tavolino, all'ora di pranzo, precisamente alle 13.17 di oggi, quando sul sito della Lega Pallacanestro appare il comunicato tanto atteso da dirigenti, tecnici e allenatori del club nerazzurro.

Ecco il comunicato integrale:

Nella giornata odierna il Giudice Sportivo FIP ha omologato con il punteggio di 0-20 la gara Kienergia Rieti-Novipiù JB Monferrato, valida per la 6^ giornata della seconda fase del girone Blu di Serie A2, a seguito di rinuncia della Società reatina, comunicata in data 14 maggio al Settore Agonistico FIP.

Le tre gare rimanenti della seconda fase del girone Blu (Novipiù JB Monferrato-Allianz Pazienza San Severo della 5^ giornata; Allianz Pazienza San Severo-Agribertocchi Orzinuovi e Benacquista Latina-Orlandina Basket Capo d'Orlando della 6^ giornata) non saranno disputate, in applicazione della delibera 290/2021 della Federazione Italiana Pallacanestro, per l'impossibilità di disputare suddette gare entro il limite di mercoledì 19 maggio, termine ultimo per i recuperi.

Di conseguenza la classifica finale del girone Blu viene stilata in base al quoziente vittorie sul numero di gare disputate (comprende gli scontri diretti della prima fase):

19) Orlandina Basket Capo d'Orlando 0.6667 9 6-3 (2 vinte-2 perse nella classifica avulsa, quoz. canestri avulsa 1.056)

20) Agribertocchi Orzinuovi 0.6667 9 6-3 (2-2 nell'avulsa, quoz. canestri avulsa 1.049)

21) Novipiù JB Monferrato 0.6667 9 6-3 (2-2 nell'avulsa, quoz. canestri avulsa 0.903)

22) Benacquista Assicurazioni Latina 0.4444 9 4-5

23) Allianz Pazienza Cestistica San Severo 0.3750 8 3-5

24) Kienergia Rieti 0.2000 10 2-8

NOTA - Al fianco di ogni squadra indicati quoziente vittorie, gare disputate, vinte e perse

Le prime quattro squadre di questo girone (Capo d'Orlando, Orzinuovi, JB Monferrato e Latina) mantengono il diritto di partecipazione alla Serie A2 per la stagione 2021-22.

Allianz Pazienza San Severo, quinta, e Kienergia Rieti, sesta classificata, sono ammesse ai playout, che affronteranno con il fattore campo a favore.

---

PLAYOUT - GLI ACCOPPIAMENTI

5 Blu Allianz Pazienza San Severo - 2 Nero Stella Azzurra Roma

6 Blu Kienergia Rieti - 1 Nero Edilnol Biella

Turno unico con serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le squadre vincenti mantengono il diritto di permanenza in Serie A2; le sconfitte saranno retrocesse in Serie B.

LE DATE:

domenica 23, martedì 25, venerdì 28, domenica 30 maggio, mercoledì 2 giugno

Il calendario dei Playout sarà reso ufficiale a seguito di comunicazione del Settore Agonistico FIP, una volta validate le richieste specifiche delle singole Società partecipanti. Gli orari di gioco sono a discrezione delle Società ospitanti.

Al seguente link tutte le informazioni sui Playout 2021 di Serie A2 Old Wild West (tabelloni, formule, calendari)

