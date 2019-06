Latina, salvataggio naufraghi. Esercitazione al mare dell'Aeronautica

È in corso nella mattinata di oggi l'esercitazione annuale organizzata a Foce Verde dall'Aeronautica militare, che ha impiegato un elicottero di Pratica di Mare e il personale del 70 Stormo di Latina e del 60 Stormo di Guidonia. Simulato il recupero in mare aperto di 15 naufraghi in un intervento coordinato insieme ai Vigili del fuoco presenti con un'imbarcazione, i sommozzatori e una squadra di soccorritori a bordo di una moto d'acqua. La Capitaneria di Porto ha invece garantito la sicurezza del tratto marino. Ultimo aggiornamento: 11:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA