Tamponato pullman con studenti a bordo a Borgo Vodice

Un pullman è stato tamponato questa mattina da un fugone Fiat Fiorino a Borgo Vodice, frazione del Comune di Sabaudia. A bordo c'erano diversi studenti diretti a scuola e si è creato notevole scompiglio. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili urbani e ambulanze del 118. La situazione però si è rivelata molto meno grave di quanto penato inizialmente. Di fatto nessuno è rimasto ferito. Alcuni genitori arrivati sul posto dopo essere stati allertati dai figli hanno però preferito, per sicurezza, far refertare i ragazzini per scongiurare qualsiasi rischio.