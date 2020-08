Focolaio della movida a Latina: domani tamponi a tappeto, postazione drive-in al Goretti

Focolaio Movida, da domani a Latina tamponi a tappeto. La Asl ha comunicato infatti che «domani, lunedì 3 agosto, sarà attivo presso il Padiglione Porfiri (Ospedale S. M. Goretti), con ingresso su viale Michelangelo, il drive in per l’effettuazione del tamponi nasofaringei, nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia-Latina (movida). Potranno accedere solo le persone contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data. Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid 800.118.800». Si tratta sostanzialmente delle persone che hanno avuto contatti con i due bagnini e con i loro amici risultati positivi. Tutti i ragazzi indatti hanno avuto un gran numero di contatti per via del lavoro negli stabilimenti e per le uscite serali. Sono stati sicuramente in discoteca (all'Ombelico), e a una festa di laurea (al bar "111" a Latina) martedì 28 luglio, ma si sta ancora cercando di ricostruire il link epidemiologico completo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA