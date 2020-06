Ladro d'auto scoperto fugge a folle velocità e si schianta contro un palo a Latina

Rocambolesco inseguimento ieri pomeriggio alle porte di Latina. Alle 17 a Borgo San Michele, i carabinieri della stazione di sSbaudia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un ventunenne di Aprilia - H.M. le sue iniziali - in flagranza di reato. Il ragazzo era stato sorpreso in località Caprolace a Sabaudia, insieme ad un’altra persona allo stato rimasto sconosciuto, da un passante mentre era intento a forzare la portiera di un’automobile con arnesi da scasso. Vistosi scoperto, si dava alla fuga a bordo di un’altra auto. La pattuglia dei carabinieri, allertata dalla centrale operativa a cui si era rivolto il testimone per segnalare il tentato furto, intercettavano i ladri. Ma i fuggitivi non ottemperavano all’alt imposto dai militari proseguendo la corsa a folle velocità fino a uscire di strada schiantandosi contro un palo della luce a bordo della carreggiata. Il giovane abbandonata l’auto, continuava la fuga per le campagne circostanti ma veniva inseguito, raggiunto e bloccato dai militari, mentre il complice riusciva a dileguarsi. Il giovane è stato trasportato dal personale del 118 al Santa Maria Goretti dove è stato visitato, medicato e dimesso e da lì accompagnato dai militari presso il proprio domicilio dove è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.

