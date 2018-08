Latina, ruba l'incasso a un parrucchiere poi picchia un passante che cerca di bloccarlo: arrestato per rapina

I carabinieri di Latina hanno arrestato un 26enne di origini algerine per rapina impropria. Il giovane era entrato in un parrucchere e approfittando di un momento di distrazione del titolare e dei lavoranti ha "prelevato" da un cassetto l’incasso giornaliero, che ammonta a 282 euro, dandosi poi a una fuga precipitosa. Un cittadino che si trovava nella macelleria adiacente si è accorto di quanto stava accadendo e si è lanciato all'inseguimento del ladro, ma l'algerino vistosi raggiunto reagiva colpendolo con calci e pugni. Per fortuna in quel momento sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di latina con i colleghi del Nucleo radiomobile che bloccavano il ventiseienne che è risultato senza fissa dimora ed è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria.









Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26



