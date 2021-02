"Crisi sanitaria=crisi economica?" Dibattito del Rotary sul sovraindebitamento

L’attività del Rotary Club di Latina grazie agli strumenti posti a disposizione dalla tecnologia non conosce pause nonostante la pandemia da Covid 19 non consenta ormai da tempo di organizzare incontri e dibattiti in presenza.

E così la piattaforma Zoom domani, giovedì 11 febbraio, ospiterà un seminario organizzato dal Club presieduto da Pasquale Tarricone quanto mai attuale nel titolo e nei suoi contenuti: “Crisi sanitaria=Crisi economica?” Si tratta di brevi riflessioni sugli strumenti di soluzione di crisi di impresa e del sovraindebitamento del cittadino affidate all’avvocato Gianluca Carfagna, referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

Quali sono gli strumenti di supporto messi a disposizione della norma, sia per le piccole imprese, che per i cittadini in difficoltà debitoria? Come gestire efficacemente il fenomeno del sovraindebitamento con l’obiettivo di facilitare il debitore nella formulazione di un accordo con i propri creditori, o di un piano di ristrutturazione dei debiti?

Queste sono le domande a cui l’avvocato Carfagna darà una risposta nel corso del seminario in programma domani alle 19 e aperto a tutti coloro che vorranno intervenire. L'indirizzo per il meeting su zoom è 857 6802 4444

