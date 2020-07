Rapina in villa ad Aprilia, coniugi romani sequestrati: poi i banditi svuotano anche la casa ai Parioli

Ore di terrore per una coppia di coniugi romani in una villa nelle campagne di Aprilia, in località Campo di Carne. I due stavano tranquillamente cenando in giardino quando si sono trovati davanti cinque banditi armati di coltello e con il volto coperto da passamontagna. I due sono stati minacciati con le armi e costretti a rientrare in casa dove sono stati legati con delle fascette insieme al domestico filippino.

I banditi si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte dove hanno trovato una pistola 9x21 e una carabina. A quel punto - evidentemente erano molto bene informati sull'identità e sulla vita dei due coniugi romani - si sono fatti consegnare le chiavi delle due auto, una Mercedes Clk e un Doblò, e soprattutto quelle di un appartamento ai Parioli dove sono arrivati meno di un'ora dopo e dove hanno svuotato la cassaforte portando via circa 7 mila euro in contanti. Nel frattempo il domestico, dopo che l'ultimo bandito aveva lasciato la villa, è riuscito a liberarsi e a liberare i coniugi dando poi l'allarme. I carabinieri della compagnia di Aprilia, guidata dal tenente colonnello Riccardo Barbera, sono arrivati poco dopo e hanno avviato le ricerche, ma i banditi si erano volatilizzati.

Ultimo aggiornamento: 14:51

