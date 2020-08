Rocca Massima tra i cento vincitori del progetto "Bici in Comune"

C'è anche Rocca Massima tra i 50 Comuni vincitori del concorso "Tandem. Bici in Comune" promosso da Iren in collaborazione con l'Anci per «mettere in evidenza le buone pratiche in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa, realizzate da parte dei piccoli Comuni». Il premio, riservato ai municipi con meno di 3.000 abitanti, ha registrato la presentazione di oltre 140 domande.

Il centro è l'unico della provincia di Latina risultato tra i vincitori, mentre nel Lazio c'è anche Celleno (Viterbo)

Ciascuna amministrazione comunale riceverà due e-bike, «come riconoscimento per il suo ruolo di motore dello sviluppo sostenibile, in special modo in questa fase di ripresa, nella quale si sta

rivelando fondamentale ripensare anche un approccio nuovo non solo alla mobilità, ma alla socialità tutta».

