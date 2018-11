Latina, ritratto di una città: oggi la presentazione del libro di Fabio Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrà presentato oggi pomeriggio (lunedì 26 novembre alle 18, alla libereria Feltrinelli), il libro scritto dal giornalista Fabio Benvenuti: “Latina. Ritratto di città”. Il libro arricchito da più di cento fotografie a colori e inedite scattate da fotografi professionisti, è edito dall’associazione DFG di Latina e nasce dalla collaborazione dell’autore con il gruppo “Factory 10”, centro culturale orientato allo studio e alla diffusione dell’arte fotografica e cinematografica, e con la casa editrice “Tunuè” specializzata in fumetti e graphic novel e tra le più importanti d’Italia.«E' un racconto della storia cittadina che prende le mosse dalla rilettura di materiale archivistico e documentale in un mix di parole e immagini - racconta Fabio Benvenuti - di un territorio che ha radici antichissime nei suoi insediamenti e ha davanti grandi occasioni di crescita e sviluppo».«La prefazione - spiega il giornalista - è affidata a due giovani e brillanti eccellenze di Latina, che girano l’Italia e il mondo per lavoro e che hanno regalato il loro sguardo sulla città: Ennio Tasciotti, ordinario di Nanomedicina e Medicina Rigenerativa presso l’Istitute of Academic Medicine del Texas Medical Center di Houston, e l’architetto Simone Capra, dello studio di architettura e trasformazioni territoriali “stARTT” di Roma, che opera a livello internazionale e che ha pttenuto con numerosi premi e riconoscimenti».Alla presentazione interverranno anche il giornalista Rai e scrittore, Nicola Rao, e la giornalista del quotidiano “La Verità”, Sarina Biraghi. Il libro è già disponibile online sul catalogo della Feltrinelli https://www.lafeltrinelli.it/libri/fabiobenvenuti/latina-ritratto-citta/9788894362015 e nei prossimi giorni in tutte le librerie di Latina.