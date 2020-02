Latina, il ritorno di Zaccheo: Porto, nuovo ospedale, università in centro.

Rilancia il porto a Foce Verde, forte dell’analoga richiesta di alcuni giorni fa del consigliere regionale Enrico Forte; chiede di nuovo che si realizzi un nuovo ospedale, perché l’attuale, il Goretti «non è a norma»; e, soprattutto, vuole «la cittadella universitaria», con le facoltà in centro, in particolare a Palazzo M. Vincenzo Zaccheo ritorna, come un leone rimasto in gabbia «per dieci anni, con le mani legate, e ognuno che mi passava accanto mi tirava un calcio o un pugno». Una conferenza stampa, di più, un incontro con la cittadinanza, in cui si commuove, in un Circolo cittadino pieno fino all’orlo, e in cui si sono visti tanti volti: da Salvatore De Monaco a Giuseppe Mochi agli ex dirigenti comunali Rino Monti e Lorenzo Le Donne. Si toglie i sassolini, anzi, i macigni dalle scarpe, Vincenzo Zaccheo, tutti, uno per uno, anche nei confronti dell’amministrazione attuale: «Nessuno si sogni di sporcare la memoria di Ajmone Finestra o la mia». E promette: «Su Metro e Ipogeo parlerò a tempo debito, incontrando tutta la città». Accanto a lui, Silvano Moffa, dodici anni fa commissario di quella An pontina spaccata con i fratelli Cirilli pronti alla scissione. Moffa attacca, contro il video di Striscia la Notizia, contro la «frase artefatta», contro la sfiducia «fatta da un notaio», ricorda l'allora Prefetto, Bruno Frattasi e la sua richiesta di scioglimento del Comune di Fondi e ammonisce: «C’è un filo rosso che lega tutti gli episodi».

Ultimo aggiornamento: 13:47

