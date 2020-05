Latina riparte, tanti in giro per il centro: negozi aperti, qualche fila e distanze rispettate

Saracinesche tutte alzate malgrado sia lunedì mattina: i negozi del centro di Latina hanno tutti riaperto le attività dopo due mesi di stop forzato per l'emergenza coronavirus.



Percorsi di entrata e uscita (per chi ha potuto), ingressi contingentati (per chi ha un solo accesso e quantificati in base ai metri quadri), igenizzanti per le mani, guanti per toccare la merce (i vestiti, gli oggetti o i libri nel caso delle librerie), cartelli esplicativi: così ciascuna attività si era preparata alla ripartenza e stamattina sembra che tutto stia filando liscio. Anche i bar hanno ricominciato la vendita sul posto con tutte le prescrizioni previste da Dpcm e ordinanze. C'era persino qualche fila di fronte ai negozi più grandi.



Unica avvertenza: a Latina (ma anche a Cisterna e in altre città della provincia pontina) i parcheggi nelle strisce blu sono tornati da questa mattina a pagamento.



Ultimo aggiornamento: 12:25

