Il Latina Calcio riparte per la nuova stagione, raduno all'ex Fulgorcavi

Dal 24 aprile al 18 luglio. Sono passati esattamente 85 giorni dall'ultima fatica della passata stagione (successo esterno per 1-0 con il Monterosi targato Rosseti) e oggi, all'ex Fulgorcavi di Borgo Piave, prende il via la nuova annata del Latina Calcio 1932. Al raduno precampionato lo start della Lega Pro è fissato il prossimo 28 agosto - si troveranno vecchi e nuovi per l'avvio della preparazione, guidati dallo staff tecnico diretto dal mister di Giulianova Daniele Di Donato, cui è stato affidato il compito di guidare i nerazzurri per i prossimi due anni, fino al 2024. In mattinata (intorno alle ore 9), quindi, dopo gli esami clinici di rito, scenderanno tutti in campo per la prima seduta di allenamento.

Sempre nella stessa giornata, alle 12.30, si terrà presso la sala stampa Amodio dello stadio Nicola Francioni anche la prima conferenza della stagione, in cui il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e lo stesso tecnico Daniele Di Donato illustreranno, ai giornalisti presenti e a tutti quelli che avranno modo di seguirla in diretta via web, i progetti e le attività pianificate, attraverso cui la società ha in animo di migliorare, nel prossimo anno di Serie C, la performance dello scorso anno e tracciare un percorso virtuoso che la possa portare in prospettiva a militare in categoria superiore. Sono stati convocati 24 giocatori: i portieri Matteo Cardinali, Alessandro Tonti e Mario Vona; i difensori Lorenzo Carissoni, Alessandro Celli, Eros De Santis, Andrea Esposito, Andrea Giorgini e Mattia Lucarini; gli esterni Mattia Di Mino, Antonio Esposito (nuovo), Marco Teraschi e Riccardo Villa; i centrocampisti Stefano Amadio, Christian Barberini, Lorenzo Di Livio (figlio d'arte), Daniel Sannipoli (nuovo) e Andrea Tessiore; gli attaccanti Cristian Carletti, Luca Fabrizi (nuovo), Andrea Lacava, Tommaso Nori, Lorenzo Rosseti e Alessandro Rossi.

Una rosa ancora incompleta che dovrà essere integrata nei prossimi giorni per colmare alcuni ruoli (un colpo importante è previsto nel reparto offensivo) e puntare ad un campionato di livello, con il mirino incentrato sui play-off, che quest'anno sono sfuggiti per un soffio. Nell'ottica di valorizzazione e ampliamento delle attività di collaborazione la scorsa settimana il club presieduto da Antonio Terracciano si era aggiudicata la concessione della gestione del campo sportivo Domenico Bartolani di Cisterna di Latina.

L'iniziativa si colloca all'interno del progetto di sviluppo dello sport a livello provinciale, attraverso cui, tenendo conto delle comunità locali, vuole essere vicina ai bisogni della collettività ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani. Ciò al fine di favorire la socialità e la pratica dello sport, facendo leva su risorse e competenze locali. Latina Calcio 1932 e Cisterna Academy hanno il comune intento di sviluppare iniziative sul territorio a partire dal settore giovanile locale, aprendo a nuove ed entusiasmanti sfide che consolideranno nel tempo la tradizione del football.