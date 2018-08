Lotta senza quartiere ai maleducati. Da anni rigfiuti ingombranti vengono abbandonati ovunque nel capoluogo pontino. Divani, frigoriferi perfino docce. Per contrastare questa cattiva abitudine il Comune corre ai ripari.

LE FOTOTRAPPOLE

Sono state già installate e stanno già fotografando chi abbandona i rifiuti indiscriminatamente. “Come amministrazione – ha aggiunto Roberto Lessio, assessore all’ambiente – abbiamo avviato una serie di azioni di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Abbiamo fatto partire, in via sperimentale e itinerante, le fototrappole che fotografano chi getta i rifiuti in maniera errata». Sotto i riflettori i punti tristemente abituali di abbandono dei rifiuti più disparati, anche ingombranti.

LE GUARDIE AMBIENTALI

Lessio ha spiegato che ce ne sono già due operative. «Ma con la collaborazione del comandante Passaretti che mette a disposizione il personale che verrà formato arriveremo a dieci». Nel primissimo periodo si limiteranno a segnalare ai cittadini eventuali comportamenti scorretti o non adeguati nel conferimento dei rifiuti, poi da ottobre si passerà alle multe.

L’EDUCAZIONE CIVICA

«A settembre partirà una campagna informativa di 55mila volantini - racconta Lessio - per recuperare la conoscenza di tempi e giorni per l’esatto conferimento dei materiali differenziati». Sono previsti anche incontri, a cominciare da Latina Scalo, per spiegare ai residenti le modalità del nuovo servizio porta a porta. Ma basta farsi un giro per il capoluogo per capire che il lavoro sarà lungo e complicato, ancora in tanti, troppi latinensi buttano per strada quello che gli pare e dove gli pare infischiandosene delle regole del vivere civile.



Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA